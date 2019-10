Benfra AS fant forurenset grunn ved Ånstadsjøen:

Frantzen fremmet krav overfor kommunen, som kommunen avviste

Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) fremmet i juli et økonomisk krav overfor Sortland kommune etter at det gjennom grunnundersøkelse ble funnet forurenset grunn på tomten de eide og hadde kjøpt av kommunen. Sortland kommune avviser kravet og mener reklamasjonsfristen har gått ut.