Sterk trafikkøkning ved Reno-Vest på Børøya:

Vil lage ny utkjøring for besøkende

Tidligere i år ble det avfallskortet for husstander i Hadsel innført. Dette har ført til et så stort trafikkpress ved Reno-Vest på Børøya at de nå søker kommunen om å få etablere ny utkjøring.