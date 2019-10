Pluss

Ifølge et brev fra Plan- og bygningsavdelingen i Sortland kommune er det oppført et ulovlig bygg i Markveien i Sortland. Bygget er på 250 m2. I brevet heter det at «Sortland kommune har blitt gjort oppmerksom på at det er oppført en bygning på deres eiendom -BYA er søknadspliktig, med krav om ansvarlig foretak, jf. plan- og bygningsloven § 20- 1 bokstav a) og § 20-3.»