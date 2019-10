Hotell Richard With:

Håper på byggestart til neste år

Denne uken ble det sendt ut varsel for planoppstart for det planlagte Hotell Richard With i Stokmarknes sentrum. Ifølge styreleder Kristian Eilertsen jobbes det nå for fullt med reguleringsplanen for de to nykjøpte tomtene hotellet skal stå på.