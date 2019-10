20 private barnehager i Vesterålen: Kun én lokal eier har tatt ut utbytte

Pluss

Det har vært et nasjonalt fokus, spesielt under årets valgkamp, på praksis med å heve utbytte i privat eide og drevne barnehager og helseinstitusjoner. Begrep som «velferdsprofitører» ble bruk under valgkampen, et begrep som nok de færreste ønsker å bli assosiert med.