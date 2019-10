Skapte menneskekjede rundt Bankplassen

Pluss

Før menneskekjeden tok form, både dobbelt og trippelt rundt Bankplassen, holdt Randulf Nedrum en appell til alle frammøtte. Han tok for seg menneskeretter, der han spesielt framhevet at barna på asylmottaket har rettigheter, som i følge ham er brudd etter at UDI varslet nedleggelse av Bankplassen asylmottak på svært kort tid.

Etter planene skal asylmottaket og alle beboerne der være flyttet fra Melbu innen nyttår. Innen da skal de være overført til andre asylmottak som har ledig kapasitet andre steder i landet.

– Vi må gi barna her vern mot diskriminering og verne for det som er best for barna. Vi må ta hensyn til barnas mening. Vedtaket om nedleggelse tar ikke hensyn til dette, sa Randulf Nedrum under appellen ved 17-tiden lørdag ettermiddag.

Han argumenterte for at asylmottaket legges ned med alt for kort frist til at de berørte og andre har fått mulighet til å uttale seg. Han sa blant annet at det er snakk om 60 barn som rammes av nedleggelsen.

– At dette kommer ut rett etter et valg er uverdig. At asylmottaket legges ned kan myndighetene gjøre, men det er tidsperspektivet og den korte fristen jeg først og fremst reagerer på. Hvordan ville eksempelvis Stokmarknes befolkning ha reagert dersom alle deres barn skulle flyttes til Melbu, med tre måneders frist? Det ville ha skapt sterke reaksjoner, sier sier Randulf Nedrum til Vol etter appellen.

Det var relativt mange frammøtte på markeringen for at beboerne ved Bankplassen asylmottak skal bli værende. Spesielt mange fra Melbu var frammøtt, men vi så også mange ansikter fra Stokmarknes. Mens folk sto breddfullt i ringer rundt Bankplassen, var det et lavmelt kor gjennom folkemengden: «La mine venner bli», La mine venner bli. La mine venner bli.

