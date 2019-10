Stopper praksis med overtid med øyeblikkelig virkning

Pluss

Fagorganisasjonen Delta sendte nylig brev til Nordlandssykehuset med trussel om politianmeldelse og varsel til Arbeidstilsynet dersom ikke helseforetaket får til ansvarlige arbeidstidsordninger for de ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen. De opererte med tall som viste at én enkelt medarbeider i ambulansetjenesten hadde over tusen overtidstimer i løpet av et år.