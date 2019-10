– Må ha ekstern hjelp

Pluss

I oktober i fjor kunne FAU-leder Anitha Bendiksen ved Andenes skole juble over at Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildelte Andenes skole 200.000 kroner til utarbeiding av reguleringsplan for fortau mellom Thon Hotel og Andenes skole. Prosjektet fikk frist til gjennomføring innen 1. november året etter, altså om to uker. Blix sier at de på grunn av kapasitetsproblemer på teknisk ikke har kommet i gang ennå.