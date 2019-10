– Fårekjøttaksjonen fortsetter

Pluss

– Folk burde satse nå når det sesong. Nå kommer sauen ned fra fjellet, og det er fantastisk kjøttfylde og masse smak på kjøttet, sier han. Da aksjonen startet før påske, leverte Sau- og geit fårekjøtt til Andenes helsesenter og Andøya bo- og behandlingssenter. Årsaken til at aksjonen startet var at til tross for store overskuddsslagere, ikke var fårekjøtt å oppdrive i butikkene.