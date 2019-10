Lonkanværinger frykter for vintervedlikehold av veibit grunnet privatisering

En rekke oppsittere langs Sæterveien på Lonkan i Hadsel reagerer på at kommunen ønsker å privatisere en veibit uten at de har blitt varslet. Nå kan de gå vinteren i møte uten at de er sikre på at veien kommer til å bli vedlikeholdt eller vinterbrøytet som før.