Forsvarssjefen vil ha Andøya flystasjon som reservebase:

– Alt henger i løse luften uten avklaringer

Påtroppende ordfører Knut Nordmo sier at forsvarssjefens råd om å bruke Andøya flystasjon til reservebase, snur opp ned på hele nedleggingsvedtaket fra 2016. Han kommer til å kjøre hardt på for å få avklart hva dette innebærer for Andøy kommune.