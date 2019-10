Helikopter på flyttefot

Pluss

Selve flytteoperasjonen startet mandag formiddag, da et helikopter fra Heli-Team, satte kursen mot Evenes for å hjelpe til med å få flyttelasset til Stangnes i Harstad. De skulle blant annet få flydd over en aluminiumsplattform, som ambulansehelikopteret trenger for å transporteres på inn og ut av hangar, når det ikke er i lufta.