Lokale fotballtalenter viste seg frem for landslagstrenerne

Det lokale trekløveret var i helga med på et pionerprosjekt da de var i aksjon for Team Nord-Norge i en eliteturnering for J 14-lag på Hamar. Der deltok krets og regionlag fra hele landet og gode svenske lag. Miklegard, Karlsen og Rasmussen fikk derfor gode referanser på nivået. De syntes det var både inspirerende og nyttig å få bryne seg på jevnaldrende og gode jenter fra andre kanter av landet.