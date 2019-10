Planlegger modernisering og utvidelse av fabrikken

Pluss

– Nordlaks startet å planlegge for utvidelse av fabrikken på Børøya samtidig som det ble klart at vi fikk tilsagn om utviklingstillatelser for å bygge to Havfarmer. 21 utviklingstillatelser representerer et stort løft for hele verdikjeden i Nordlaks, helt fra settefiskproduksjon til salg av produkter til kunder, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks til VOL.