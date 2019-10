Rødt vil redusere beregningsgrunnlaget for godtgjørelse med ti prosent

Christoffer Ellingsen, gruppeleder i Rødt Sortland, uttalte forrige uke at partiet ikke ville støtte økt frikjøp av varaordfører uten en begrunnelse. Etter at Nordlund har begrunnet ønsket vil Rødt støtte forslaget, under noen forutsetninger.