Blant sjamaner, medisinkvinner og besøkende fra stjernebildet Pleiadene.

Pluss

– Jeg kommer egentlig fra stjernebildet Pleiadene, sier Brita Anjana Skuterud og peker mot en galakse langt, langt borte. For tiden er riktignok Brita bosatt i Hadeland. Og det er et glimt i øyet når hun forteller om sitt utenomjordiske opphav. Uansett bopel, denne helgen er hun på Alternativmessen i Sortland for å fortelle om den nye tidsalderen som er på vei.

Medisinkvinnen

– Vi er ferd med å bevege oss fra en maskulin tidsalder, inn i en feminin, forklarer Brita. Gudinner og gudinnekraft er derfor viktig for Brita. Rundt halsen har hun et smykke av den egyptiske gudinnen Hator. Hun representerte glede, kvinnelig kjærlighet og moderskap i oldtidens Egypt.

Salgsboden til Brita er full av egne malerier av gudinner, hjemmelagde drømmefangere inspirert av norsk tradisjon og det som ligner tarotkort. Forskjellen er at Britas spåkort avbilder gudinner eller henter motiver fra samisk tradisjon.

Det store skiftet skjedde i 2012, forklarer Brita. Hun var ikke den eneste som hadde store forventninger til det året. Da gikk vi inn en mer åndelig tidsalder. For mange gikk det litt for fort. Og de er her Brita ser mye av sin oppgave:

– En del sjelebiter gikk tapt fordi transformasjonen gikk så fort. Noen ble liggende nær aurakroppene våre. Andre er lengre unna. Målet mitt er å fange sjelebitene og føre dem tilbake. På den måten blir menneskene hele igjen.

Det gjør Brita gjennom trommereiser og andre sjamanistiske teknikker. Selv kaller ikke Brita seg sjaman, men medisinkvinne. Selv om hun gikk i lære hos den smått legendariske samiske sjamanen Ailo Gaup.

Med beina på jorda

Brita er ikke den eneste langveisfarende på Alternativmessen. Arrangør Tone-May Mikkelsen viser meg rundt i Samfunnssalen i Sortland. Her er her utstillere, healere, sjamaner og håndlesere fra Norge, Irland, Island og Canada.

– Du kan nesten si jeg har håndplukket deltagerene, sier Tone-May.

– Jeg vil ha folk som har beina på jorda, slik som meg.

Og til tross det alternative budskapet, er stemningen på Alternativmessen påfallende rolig. Ingen sjamaner som trommer eller chanter besvergelser. En svak duft av røkelse er det eneste som skiller Alternativmessen fra andre messer. Og tilbudene i de mange bodene. Det glitrer av krystaller og smykker. Drømmefangere og fjær vifter svakt i vinddraget fra de mange besøkende som går forbi. For årets messe er god besøkt, forteller Tone-May:

– Det er femte gang vi arrangere messen. Jeg synes den blir bedre for hvert år og det blir stadig flere besøkere.

Tone-May introduserer meg for den islandske kunstneren og håndleseren Sigridur Seit og den irske englehviskeren Francesca Brown. Begge er velkjente navn i alternativmijøet. Et blikk på timelistene på bordet foran dem, viser at de har fullt belegg det meste av de tre dagene Alternativmessen varer.

Med trommer til en annen verden

De lokale deltakerne er også godt representert. Ved en bod sitter Mona Sola og lager trommer. Trommen er et viktig redskap i sjamanistiske ritualer. Gjennom trommereiser kan man oppleve tidlig liv, kommunisere med andre verdener og møte skytsånder. Kunsthistoriker og forfatter Lill-Heidi Opsahl har røtter i Bø og har lang erfaring med trommereiser:

– En trommereise er som en våken reise i min egen underbevissthet, forklarer Lill-Heidi.

– Første gangen jeg hadde det var på en sjamansamling. Jeg møtte kraftdyra mine grevling og rådyr. Samme dag ble jeg løpt på av et rådyr i skogen som hoppa tvers over stien og traff meg hardt i solar plexus. Og dagen etter satt en grevling foran huset!

Mona Sola forteller at hun er en selvlært trommemaker. Trommene hennes er universelle og like mye inspirert av irske bodrans som samiske runebommer. Mona selger også små flasker med sitt hjemmelagde Heksebrygg. Da jeg spør om det gir evnen til å fly, ler Mona:

– Ja, selvfølgelig! Men bare dersom du stiller med egen kost!

Derimot inneholder Heksebrygget rødkløver, ingefær og løvetannrot. Mer sunt enn skummelt med andre ord. En eske merket Gratis Kjærlighet vekker nysgjerrigheten til en singel new age-reporter. Men den viser seg å inneholde kjærlighet på pinne. Heldigvis av den gode sorten med lakrissmak.

Mot en ny tid

Det er vanskelig å ikke legge merke til Jørgine Lillehaug der hun står med tre store plansjer foran et engasjert publikum. Jørgine er i ferd med å forklare hvordan auraene våre er i endring. Kort forklart auraen et slags kraftfelt som omgir alle mennesker. Fargen og utseende på auraen sier noe om hvem vi er.

I 1995 skjedde en stor forandring, forklarer Jørgine. Vi som er født før 1995 har en gammel aura. På plansjen viser Jørgine hvordan auraen omgir oss som en slags skall.

– Det ga beskyttelse, men stengte også mye ute, forklarer Jørgine. De som er født etter 1995 har en mer åpen aura. På plansjen til Jørgine ser auraen deres mer ut som prikker.

– De er mer fokuserte, ambisiøse og bruker ikke så mye tid på unødvendige ting, forklarer Jørgine.



Så for oss fra X-generasjonen som synes Generasjon Prestasjon er irriterende straighte og prektige – de kan ikke noe for det, de er født sånn.

Barn som er født etter 2009 er såkalte Krystallbarn. Ifølge informasjonsskrivet til Jørgine er de «veldig rene og høyfrekvente i energiene sine, ærlige av vesen og ekstremt sannhetssøkende i sin omgang med andre mennesker.»

Jørgine sammenligner det med evolusjonen. Da urfiskene bokstavelig tok skrittet opp fra vannet og begynte å gå på land. Forskjellen er at denne evolusjonen foregår på det indre, åndelige plan.

Det finnes heldigvis håp for oss med gamle pre-1995 auraer også, nemlig auratransformasjon som er det Jørgine jobber med.

Med hodet fullt av alternative tanker og en svak eim av røkelse i klærne, forlater vi årets Alternativmesse i Sortland. Noen synes kanskje det er lett å le av disse ideene. Det er det ingen grunn til. Derimot er det helt på sin plass å smile. Det gjør messedeltagerne selv også.

De vet at de står for et livssyn som er annerledes og kanskje rart for mange. At de tenker utenfor boksen, for å bruke et populært og utslitt uttrykk. Slike mennesker er det alltid behov for. Ikke minst på Norges mange småsteder.