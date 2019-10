Hallow Hearts mangler vinnerlåter

Pluss

Ryktene begynte å gå før jul 2017 om et tromsøband vel verdt å ha øyne og ører åpne for. Hollow Hearts imponerte på konsertscener, og det var flere som mumlet om at dette kanskje kunne være «de nye store» fra nord. Det ble rapportert om hakeslepp blant publikum, og om forventninger til debutplaten som måtte være på vei. Ganske riktig, i mars 2018 kom platen. Og «Annabelle» var akkurat så god som mange håpet på.