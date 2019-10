Aksjene hans er snart verdt en kvart milliard kroner, sikter mot børsnotering

Pluss

Selskapet ble notert på OTC-listen i slutten av august. De første dagene ble selskapet verdsatt til 25 kroner per aksje, som ga en selskapsverdi på 747 millioner kroner. Investorene i markedet har tydeligvis stor tro på landbasert oppdrett. I slutten av forrige uke ble aksjen omsatt for 29,5 kroner. Det priser oppdrettsselskapet til 881 millioner kroner. Det er nesten syv ganger mer enn verdien for Asker- og Bærums Budstikke og nesten seks ganger mer enn verdien til Norges Handels- og Sjøfartstidene, som blant annet gir ut avisen Dagens Næringsliv.