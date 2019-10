– Salget av Herlig Høst gikk ikke som vi håpet

Herlig Høst ble for andre gang arrangert i Hurtigrutens Hus på Stokmarknes sist helg. Selv om daglig leder John-Arne Mathiesen er veldig fornøyd med artistene, er han klar på at de ikke trakk til seg like mange besøkende som de hadde håpet på.