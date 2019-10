– Det vil bli endringer, vi vet bare ikke hvilke

Pluss

– Det var jo gledelig å høre at Vita som kjede vil bestå, samtidig som vi bare må vente å se på utfallet for oss på Stokmarknes. Alt er egentlig helt uvisst, og vi vet ikke noe mer enn det som kom ut i pressemeldingen nylig. Vi venter nå bare i spenning og håper på det beste for Vita-butikken på Stokmarknes, forteller daglig leder Iselin Kiil til VOL.