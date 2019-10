Får ikke etablert betalingsløsning fordi folk fortsetter å parkere ulovlig

Gårdeier Ole Lund Riber vil snart ha på plass en betalingsløsning for å stå parkert ved Bussterminalen, men sliter med at folk ikke respekterer parkering forbudt-skiltinga. Området må nemlig tømmes for biler før han får etablert parkeringsløsningen.