Nå er det endelig bestemt: Vita på Stokmarknes legges ned

Mens det foreløpig ser ut som at butikken på Sortland fortsetter driften, gjelder det motsatte for Vita Stokmarknes. Fredag ettermiddag skriver franchisetaker Iselin Kiil på Facebook at

«Idag fikk vi den trasige beskjeden om at butikken skal stenges, som følger av konkursen i Vita»

Opphørssalget starter lørdag.

Det er Investeringsselskapet Jotunfjell Partners som som har overtatt kjedene Vita og Loco. Selskapet skriver i en pressemelding at det har som mål å videreføre så mange butikker og arbeidsplasser i Vita-kjeden som mulig.

– Men det er allerede klart at en del butikker vil måtte stenge etter hvert. Konkursutsalget av varer vil starte umiddelbart i de butikkene som skal avvikles, uttalte selskapet i en pressemelding onsdag.