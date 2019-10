– Skal vinne hver kamp

Pluss

Etter at navnebror Kjell Hugo Pedersen sa takk for seg, og etter hvert tok over Kabelvågs herrer, var det ledig på trenersida hos Lødingen. Kort tid etter var Kjell Hugo Hanssen på plass i klubben. Tidlig i august var han i gang med sitt virke, og startet et ambisiøst treningsopplegg, som hadde en klar målsetting.