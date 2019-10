Hadsel ba om sikrere vei over Børøya:

– Respekt for fartsgrensene gjør at vi ikke anbefaler at fartsgrensen endres

– For å få respekt for fastsettelse av fartsgrensene må vi følge kriteriene for fartsgrenser. Etter en total vurdering anbefaler vi ikke at fartsgrensen endres. Vi kan derfor ikke sette ned fartsgrensen til 60 kilometer i timen for denne strekningen på Børøya.