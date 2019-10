– Vi har funnet kula i oksen, men alle jaktlagene benekter at det er de som har skutt

Pluss

For en uke siden, fikk viltforvalteren i Bø, henvendelse fra at jaktlag som meldte om en felt elgokse som hadde et skudd fra tidligere i seg. Kommunen har ikke fått melding fra noe jaktlag om at en okse er skadeskutt og har løpt videre, og har heller ikke fått melding om at det er igangsatt ettersøk etter et slikt dyr.