Andøy Havn KF:

Forhandler med Hurtigruten om anløpsavgifter

Andøy Havn KF fikk et underskudd på 374.920 kroner i 2018. Foretaket får frist til 2021 med å betale tilbake til Andøy kommune. I årsberetningen kommer det fram at man nå forhandler med Hurtigruten AS om anløpsavgiften.