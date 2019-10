Bevæpnet med pistol truet tiltalte med å skyte fornærmede

Pluss

Straffelovens paragraf 263 om trusler sier at «Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.» Nettopp en slik sak behandles i Vesterålen tingrett neste uke.