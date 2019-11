Bred enighet om å stoppe nedleggelse av fiskerifaglinjer

Et tilbakeskritt i forhold til å tenke utdanning og rekruttering

Det er bred enighet i fiskerikommunen Øksnes at det er viktig å stoppe nedleggelsen av studietilbud. Ordfører John Danielsen (Sp) sier at å legge ned fulle klasser vil være et tilbakeskritt i forhold til å tenke utdanning og rekruttering til yrket. Sjømat Norge støtter Øksnes i sitt syn.