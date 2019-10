Hektisk jakt på ubåter

Pluss

Forsvaret opplyste tirsdag at det var tre amerikanske P8-fly på Andøya. Ut fra Twitter-kontoen MIL_Radar vil man finne at det har vært flere ulike P8-fly innom Andøya, kanskje så mange som seks totalt. MIL_Radar skriver for øvrig at det er fire P8-fly som opererer ut fra Andøya.