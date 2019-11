Kuttforslagene drøftet i innspillmøte:

– For Vesterålen sin del er dette dramatisk. Næringslivet rammes

For de videregående skolene i Vesterålen, har kuttforslagene fra Nordland fylkeskommune kommet som et sjokk. –Om forslaget vedtas, er dette dramatisk både for skolene, næringslivet i regionen vår og de ansatte, sier Rune Nesmoen.