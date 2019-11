– Det er påvist forurensing ved samtlige prøvepunkt

Da Frantzen Eiendom Sortland AS kjøpte eiendommen i Ånstadsjøen av Sortland kommune i 2010, ble det i kontrakten opplyst om at det ikke var funnet forurensede masser under grunnundersøkelser. En rapport fra grunnundersøkelser gjort i 1994, viser derimot at dette ikke stemmer.