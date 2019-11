Mener det foreligger mangel, men at kravet er foreldet

I et brev til advokat Frank Steiro sier Sortland kommune seg enig i at det foreligger en mangel ved tomten i Ånstadsjøen som de i 2010 solgte til Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS). Til tross for dette fastholder kommunen at kravet fra FESAS er foreldet.