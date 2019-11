Vesterålssøstre har størst formue i Nordland

Pluss

Aller øverst troner Eva Marie Kristoffersen fra Bø, som er daglig leder i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Kristoffersen står oppført med en inntekt på 13,3 millioner kroner i 2018, og med en formue på 597 millioner kroner. Hun ligger dermed knapt to hundre millioner kroner foran søstera Anna Kristoffersen. Sistnevnte står oppført med en formue på 398 millioner kroner. De to søstrene eier henholdsvis 60 og 40 prosent av Egil Kristoffersen & Sønner As.