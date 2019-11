Lovpriser nærbutikken

Pluss

I 2013 «konket» nærbutikken på Nordmela etter å ha vært i drift et par år etter at tradisjonsrike JM Nilsen kastet inn årene etter butikkdrift siden «tidenes morgen». Realistene trodde toget var gått for butikk i den lille bygda på vestersida med 100 innbyggere, men ekteparet Olsen hadde andre planer. I 2015 åpnet de Nordmela landhandleri med brask og bram. I tillegg til ordinære matvarer, satset paret på spesialprodukter som skulle friste folk til å kjøre langt for å handle på Nordmela, og det klarte de.