Nå er han valgt inn i Høyres sentrale organer

Høyres kommunalutvalg velges av partiets sentralstyre for to år av gangen, og skal være bindeleddet mellom lokalpolitikere, stortingsgruppen, regjeringen og Høyres Hovedorganisasjon. Det er en møteplass der Høyre utformer sin politikk på lokalt plan, og spiller inn sine innspill til sentrale organer i partiet. Utvalget bidrar også som en diskusjonspartner og referansegruppe for politikkutvikling.