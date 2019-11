Kommunedirektør Ola Morten Teigen:

– Ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt

– Dersom er det enkeltepisoder der jeg for enkelte fremstår autoritær og ikke «normalt ledende», håper jeg jo at folk sier det til meg, spesielt siden jeg jevnlig påminner om at jeg ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt.