Pluss

– Jeg ser at Lofoten slipper unna uten kutt, mens Vesterålen blir rammet knallhardt. Jeg er veldig takknemlig for at fiskeri- og fangst i Øksnes og de blå linjene beholdes, men mener at det er stor grunn til bekymring når ungdommen må reise heilt til Mosjøen for å ta utdanning innen landbruk, sier han.