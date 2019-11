Det begynte med en bekymringsmelding:

Arbeidstilsynet undersøker mulige kritikkverdige arbeidsforhold på rådhuset

Arbeidstilsynet har iverksatt undersøkelser omkring mulige kritikkverdige arbeidsforhold ved teknisk etat i Hadsel rådhus. Ordfører Kurt Jenssen kjenner til at det skal ha vært uenighet om utlysning av stillingen som teknisk sjef. Hovedverneombud Heidi Nordgaard mener saken er så kompleks at det er behov for ekstern hjelp.