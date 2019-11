Kutt i studietilbud:

Blandet mottakelse i Øksnes

I Øksnes er det både glede og skuffelse etter at det i dag ble kjent at restaurant og matfag-linja foreslås nedlagt. Samtidig vil fiske og fangst-tilbudet bestå. – Bra at politikerne har tatt til fornuft, sier faglærer fiske og fangst, Jan Roger Knudsen.