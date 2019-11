Øksil hadde full kontroll mot bunnlaget Blindheim

Pluss

Øksil åpnet best og dro tidlig fra gjestene fra Ålesund. Etter sju minutters spill, ledet de 11-5, og vant til slutt første sett 25-13. Øksil var omtrent like dominerende i andre settet, som de vant med 23-15. Bortelaget tok ett og annet poeng i de to første settene, men vertene ble for dominerende til at Blindheim klarte å svare.