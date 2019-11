Skoleveien er ikke farlig nok – viser til Trygg Trafikk

Pluss

Foreldrene til eleven søkte i mars Sortland kommune om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei, for en strekning som er under fire kilometer lang mellom hjem og skole. Dette er grensen for å få normal skoleskyss, som eleven i utgangspunktet ikke hadde krav på.

Foreldrene mener at skoleveien er både sterkt trafikkert og har mye tungtrafikk. Det mangler fotgjengeroverganger, og det er ikke fortau eller gang- og sykkelsti.

Ungdommen er moden nok

På tross av dette avslo Sortland kommune søknaden, og begrunnet blant annet avslaget med at eleven kan følge en annen veistrekning enn den som eleven følger. På deler av kommunens foreslåtte skolevei, er det ikke gatelys på hele strekningen, men har både fortau og gang- og sykkelvei på strekningen. Kommunen mener at elever i ungdomsskolen er modne nok til å kunne ferdes langs veien. Resultatet ble at kommunen avslo søknaden om fri skoleskyss, som var begrunnet med særlig farlig skolevei.

Viser til Trygg Trafikk

I en klage til Fylkesmannen i Nordland ber foreldrene om at saken vurderes på nytt. De viser til strekninger uten fortau og fotgjengerovergang. Spesielt i et kryss med biler som passerer i 80 kilometer i timen, må barna krysse veien. Foreldrene frykter dessuten at et par kryss hvor sikten i følge dem reduseres vinterstid.

I klagesaken opplyser Sortland kommune at det er innvilget skoleskyss for unger i barneskolen for samme strekning, men vurderes som håndterlig for elever på ungdomstrinnet. Og i avslaget sier kommunen følgende:

– Trygg Trafikk beskriver at elever på ungdomstrinnet er mye i trafikken på egen hånd, kan konsentrere seg og bedømme avstand og fart. De kan skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon i trafikken, men tenker ofte kortsiktig, sier kommunen i avslaget, og opplyser at opplæringsloven forutsetter at foreldre og skole hjelper barna til å takle vanlige faremomenter som biltrafikk, kryssing av vei, bruk av refleks og så videre.

Får ikke medhold

– Vi kan ikke se at det er forhold som tilsier at elevene har utfordringer med å forholde seg til både trafikkbilde og værforhold. Sortland kommune har vurdert saken slik at elevene ikke har rett til fri skyss, heter det i en ny vurdering som kommunen gjorde i sommer.

Siden da har saken vært til behandling hos Fylkesmannen i Nordland, som i et endelig vedtak i høst slår fast at foreldrene ikke får medhold i klagen, og stadfester dermed kommunens vedtak:

– Det at deler av skoleveien verken har gatelys eller fortau er et moment som kan medføre risiko. Bilister i høy fart kan ha vanskeligheter med å se barn i mørket. Sortland kommune vurderer strekningen til å være håndterlig for elever på ungdomstrinnet. Kommunen har sin vurdering lagt vekt på at elever på ungdomstrinnet er mye i trafikken på egen hånd, kan konsentrere seg, og bedømme fart og avstand. Kommunen har også lagt vekt på at manglende gatelys og fortau er noe hensyntatt ved at fartsgrensen er satt ned til 60 og 50 kilometer i timen på to veistrekninger. Vi støtter kommunens vurdering. I tillegg kan risikoen ytterligere reduseres ved for eksempel at elevene bruker refleks. Som følge av dette finner vi ikke at dette klagepunktet kan føre frem, heter det i vedtaket som er signert av utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen mener som kommunen, at det alltid vil være en risiko forbundet med at barn ferdes på vei og i trafikken. Derfor er det en forutsetning at foreldre og skole hjelper barna til å håndtere faremomenter som eksempelvis biltrafikk, kryssing av vei og bruk av refleks.