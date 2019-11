Trampeklapp med storm i kastene

Pluss

Over 400 sjeler tørste på lokalhistorie av både reell og fiktiv art hadde løst billett til den musikalske seilasen i Hurtigrutens Hus lørdag kveld. I to og en halv time (med pause) satt latteren løst hos de fleste, mens historien om Richard With, samfunnspolitikk på tidlig 1900-tall, kvinnekamp og kronglete kjærlighet på tvers av klasseskillene utspant seg på scena.