Uavklart trenerspørsmål i Morild

Årets fotballsesong i 4. divisjon er over, og Morild er så smått begynt å tenke på neste år. I år har Kristian Røsnes Hansen vært hovedtrener for A-laget, med Dag Myklestad som assistent. Røsnes Hansen sier klubben ikke er kommet så langt at de har satt seg ned for å drøfte neste års opplegg.

– Nei, det har vi ikke gjort ennå. Men jeg regner med at vi gjør dette i løpet av kun kort tid, sier treneren.

– Om du blir forespurt om å fortsette i trenergjerningen, kommer du da til å takke ja?

– Det er for tidlig å si noe konkret om. Det kommer helt an på i hvilken rolle jeg eventuelt er tenkt å fungere, sier Røsnes Hansen noe ordknapt.

Sportslig leder i IL Morild, Stian Frivåg, sier til Øksnesavisa at de jobber med saken.

- Det første vi skal gjøre er å samle spillere og trenere for å evaluere årets sesong. Når det er gjort, har vi bedre grunnlag for å jobbe videre med hvem som skal lede laet. Det kan absolutt være at vi fortsetter med det trenerteamet som vi har hatt i år, men vi skal ha både spillere og trenere med i prosessen før vi tar en avgjørelse, sier Frivåg.

Han regner med at trenerspørsmålet vil være avklart i god tid før årsskiftet.