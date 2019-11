Massiv demonstrasjon på Myre mot skolekutt

Pluss

I ettermiddag møtte godt over ett hundre øksneværinger opp for å delta i fakkeltog fra rådhuset til Sortland videregående skole avd. Øksnes.

Vel framme på skolen holdt flere appeller, etter at Utdanningsforbundets leder i Øksnes, Åse Mari Hansen, åpnet seansen.

Se video av tog og appeller.

På Sortland fikk fylkesrådsleder Tomas Norvoll en nidvise mot seg: Kor e hammaren Norvoll? (sunget Hege Monica Eskedal)

Cirka 200 var med på arrangementet på Sortland. Inge Sneberg, leder av Utdanningsforbundet i Sortland, sier at han er svært godt fornøyd med oppmøtet. Han mener det er et uttrykk for at vesterålingene ikke finner seg i den distriktspolitikken som føres.

(+) Det går mot et skolepolitisk oppgjør i fylkestinget i Nordland. Høyre varsler at de vil kutte i administrasjon, og ikke i skoler.

Samtidig er det nettopp kommet en rapport som viser at Nordland fylkeskommune kan spare så mye som 200 millioner kroner ved å tilpasse seg samme utgiftsnivå som Møre og Romsdal.