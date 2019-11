Legger syv kilometers sjøkabel til havfarmen

Pluss

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen hos Nordlaks bekrefter overfor VOL at Nordlaks Opprett AS har søkt NVE om anleggskonsesjon for å drifte en høyspent trafokiosk på Ongstad ved Melbu. Dette omfatter i følge kommunikasjonssjefen en høyspent sjøkabel og en trafo om bord i havfarmen. Anleggskonsesjonen er en forutsetning for at Nordlaks skal kunne drifte denne infrastrukturen.