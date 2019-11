Men bassengene blir bare sommerstengt

Pluss

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen la tidligere i høst frem et budsjettforslag med mange og dramatiske kuttforslag for å få et budsjett i balanse. Nedleggelse av Åse barnehage, sommerstengte barnehager, kutt av sykehjemsplasser, kutt i skolene, mørke gatelys og stengte bassenger i sju måneder var noen av forslagene.