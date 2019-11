Vesterålinger samler næringa:

Presenterte siste nytt innen levende sjømat og akvakultur

100 deltakere fra inn- og utland møttes i Tromsø igår og idag for å med seg nytt på levende sjømat og fangstbasert akvakultur. Nofima og Egga Utvikling er ansvarlig for denne viktige møteplassen for forskere og aktøren innen næringen.