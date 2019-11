Ørjan Robertsen med kritikk av Kurt Jenssen for å ikke delta på fylkestinget. – Ikke relevant, sier Jenssen

I et åpent brev til fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen, kritiserer Melbu og omegns samarbeidsliste Ørjan Robertsen Kurt Jenssen for et forfall til neste ukes fylkesting. Det får Jenssen selv til å reagere.