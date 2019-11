Formannskapet i Sortland:

Ønsker fortsatt X-kryss, til tross for at SVV fraråder det

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag enstemmig at de ønsker X-kryss ved Steiroveien på Strandskogjordet. Dette til tross for at Statens vegvesen (SVV) fraråder denne løsningen.