Masseslagsmål utenfor Skibsgården

Operasjonsleder ved politiets operasjonssentral, Ivar Bo Nilsson, sier til VOL at de mottok melding om dette 14:38.

– Det skal ha vært sju til åtte personer involverte, sier Bo Nilsson.

En politipatrulje dro til stedet, men da de ankom var det lite for politiet å ta tak i.

Politiet kommer ikke til å følge opp saken videre.

– Så da kan det virke som at slagsmålet hadde løst seg opp før patruljen ankom stedet?

– Ja, det kan virke slik, sier Bo Nilsson, som utover dette ikke har mottatt mer informasjon om hendelsen.

– Så du har ikke noe mer informasjon enn akkurat dette?

– Nei, egentlig ikke. Men vi bekrefter at det var melding om et slagsmål mellom flere personer, uten at jeg kan gå i detaljer, sier Nilsson.